Nafta, firmato nuovo accordo Messico usa e Canada: si chiamerà Usmca Raggiunto l'accordo per il libero scambio delle merci nel nord America

Condividi

Stati Uniti, Canada e Messico hanno raggiunto un accordo di libero scambio per il Nord America denominato Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca), che sostituisce il trattato Nafta (North American Free Trade Agreement), che risaliva al 1994. Lo ha indicato un comunicato congiunto di Washington e Ottawa."L'Usmca offrirà ai nostri lavoratori, agricoltori, allevatori e imprenditori un accordo commerciale di grande qualità, che darà luogo a mercati più liberi, a un commercio più equo e a una crescita economica solida nella nostra regione", ha sottolineato questo comunicato, pubblicato soltanto 90 minuti dopo la scadenza di una data limite imposta dagli Stati Uniti per coinvolgere anche il Canada nel compromesso già trovato da Messico e Washington.L'accordo Stati Uniti-Canada segue settimane di tensioni tra Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti e la squadra negoziale canadese. Domenica notte Justin Trudeau, il primo ministro canadese, si e' riunito con i ministri chiave, tra cui Freeland, per approvare l'accordo, poco prima di una scadenza per gli Stati Uniti per inviare il testo dell'accordo al Congresso.