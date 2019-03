Nanga Parbat, nuovo stop alle ricerche: spazio aereo chiuso Ieri individuati due corpi con giacche a vento blu e rossa: Nardi e Ballard risultano dispersi dal 24 febbraio

Condividi

Le tensioni politiche nella contesa regione del Kashmir tra India e Pakistan ostacolano le operazioni di recupero dei due corpi avvistati sullo Sperone Mummery della parete Diamir del Nanga Parbat che quasi sicuramente sono quelli degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi in quella zona dal 24 febbraio. Come apprende l'Agi, quest'oggi lo spazio aereo è stato chiuso e quindi non è possibile il sorvolo degli elicotteri dell'aviazione militare pakistana già organizzati per la ricognizione odierna. Stando ai soccorritori le due silhouette avvistate dal potente telescopio dell'alpinista basco Alex Txikon sarebbero una di colore rosso e una di colore blu. Difficile pensare che siano altri alpinisti.La via dello Sperone Mummery è stata percorsa una sola volta, in discesa, dai fratelli Reinhold e Guenther Messner nel 1970. Guenther in quell'occasione perse la vita e il suo corpo venne ritrovato solo 30 anni dopo. Lo stesso Txikon, che resta nella zona del Nanga Parbat per essere caricato su un elicottero e collaborare nelle operazioni, ha inviato le immagini delle due sagome alla famiglia, al coordinatore dei soccorsi in Italia, Agostino Da Polenza e all'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo. I fotogrammi hanno convinto tutti dell'alta probabilità che quelle due sagome siano proprio quelle di Daniele e Tom. Nel frattempo è stato chiuso il campo base della spedizione. Tutto il materiale, gli effetti personali, compresi i computer portatili di Daniele Nardi, e appena possibile anche la documentazione prodotta da Txikon, saranno inviati ad Islamabad e quindi consegnati in Italia alle rispettive famiglie.