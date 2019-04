Vicenda ha indignato l'Italia intera Bambino ucciso a botte dal patrigno nel napoletano, arrestata anche la madre Il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di concorso in omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’abuso delle relazioni familiari

E' finita in manette anche la mamma di Giuseppe Dorice, il bambino di sei anni ucciso a botte dal compagno Tony Badre, attualmente in stato di detenzione. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di Napoli Nord.Il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di concorso in omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’abuso delle relazioni familiari e di tentato omicidio aggravato dalle medesime circostanze nei confronti della figlia. Quel tragico pomeriggio, infatti, fu ferita anche un'altra bimba, sorella della piccola vittima, ricoverata per diversi giorni presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La donna, Valentina Casa, è stata arrestata a Massa Lubrense, dov'era ritornata dopo quella tragica domenica del 27 gennaio scorso.