Il tweet di De Laurentiis, 'Benvenuto Simone!' C​alcio, Simone Verdi firma: ora è un calciatore del Napoli Il fantasista passa dal Bologna alla squadra di Carlo Ancelotti, ha giocato anche in nazionale

Simone Verdi è un calciatore del Napoli: lo hanno annunciato praticamente in contemporanea il Bologna, con un comunicato ufficiale, e il Napoli, attraverso un tweet del patron Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Simone!", il messaggio corredato dalla foto di una stretta di mano.L'affare era nell'aria ormai da una settimana: in mattinata il fantasista ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma e nella serata, sistemate le pratiche burocratiche il giocatore ha siglato un quinquennale da quasi 2 milioni netti a stagione.Al Napoli Verdi costerà circa 25 milioni: il Bologna ne incasserà una ventina, girando il 20 per cento al Milan, come da accordo al momento dell'acquisto del fantasista, nell'estate del 2016.