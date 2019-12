ITALIA

2019/12/25 14:28

Era latitante dal luglio 2017 Napoli: cenone di Natale in famiglia, arrestato narcos latitante Gennaro Annunziata Era nascosto in un appartamento di castel Volturno insieme ai suoi familiari, pronto per prendere parte al cenone della Vigilia

Condividi A tradirlo e a fargli compiere un passo falso è stata la voglia di riassaporare un po' di normalità e di sedere a tavola insieme ai suoi familiari nella notte di Natale. Il cenone della vigilia però non è riuscito a farlo. Il narco latitante Gennaro Annunziata è stato ammanettato e condotto in carcere dai carabinieri prima che potesse assaporare i manicaretti della tavola natalizia napoletana.



Era nascosto in un appartamento di Castel Volturno insieme ai familiari, Gennaro Annunziata, 53enne del Rione Traiano, latitante dall'agosto di due anni fa. A individuarlo e arrestarlo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e del Nucleo Operativo di Bagnoli, col supporto dei militari del X Reggimento Campania.



Gennaro Annunziata, sfuggito alla cattura durante un maxi-blitz del luglio 2017, è ritenuto tra i promotori di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga che vantava contatti con narcos marocchini e olandesi. Gli investigatori hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli. Secondo gli inquirenti, Annunziata riforniva le piazze di spaccio napoletane con droga proveniente dal Marocco e dall'Olanda.

