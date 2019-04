Delitto misterioso Napoli. Titolare di un supermercato accoltellato a morte: bloccato il figlio Il giovane avrebbe ferito mortalmente il padre. La sua posizione è al vaglio della Polizia giudiziaria. La tragedia ha sconvolto l'intero quartiere di Poggioreale. Ignoto il movente del delitto

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato bloccato dalla Polizia il presunto responsabile dell'omicidio di Vincenzo Cardone il commerciante di 53 anni, ucciso a Napoli nel pomeriggio, con un fendente alla gola all'interno dell'esercizio commerciale di cui era il titolare, un supermercato del quartiere Poggioreale.Il figlio dell'uomo, Alfredo Cardone, di 31 anni, è stato bloccato in Via Carbonara, nel centro storico di Napoli e non si esclude che stesse cercando riparo presso conoscenti o un nascondiglio per evitare di essere rintracciato dagli inquirenti, che lo avevano individuato visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato nell'esercizio commerciale. L'uomo si era reso irreperibile subito dopo il fatto delittuoso.Gli agenti dell'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura hanno bloccato il figlio perché ritenuto responsabile dell'omicidio del padre. Secondo una prima ricostruzione Cardone è stato colpito alla giugulare dal figlio al termine di una lite, per motivi ancora non chiari. L'uomo è morto poco dopo il ricovero nell'Ospedale Loreto Mare per la grave emorragia scaturita dal fendente ricevuto.La tragedia ha sconvolto l'intero quartiere. Vincenzo Cardone, incensurato, era molto conosciuto in tutta la zona. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi dei tanti clienti presenti all'interno del negozio. L'uomo è stato colpito con un solo fendente e ha perso in pochissimo tempo tantissimo sangue. Alcune persone lo hanno messo a bordo di una macchina e lo hanno portato all'Ospedale Loreto Mare infatti i sanitari del 118, accorsi prontamente sul posto, hanno riscontrato solo un'evidente pozza di sangue perché il ferito era già stato trasportato in Ospedale dai presenti al fatto.I medici del Pronto Soccorso hanno provato a richiudere la ferita molto profonda ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' morto poco dopo. I poliziotti della Squadra Mobile e quelli del Commissariato di Poggioreale visionando le immagini del sistema di videosorveglianza hanno subito escluso la pista di un raid da parte di rapinatori. Poi gli investigatori hanno sentito alcuni testimoni dell'accaduto e sarebbe emerso che il giovane uomo abbia preso da un cassetto un coltello da cucina colpendo il padre. La vittima è finita a terra; le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il coltello utilizzato è stato successivamente ritrovato dai poliziotti. L'uomo non ha avuto scampo. Gli agenti hanno passato al setaccio per qualche ora le strade del quartiere sicuri che il figlio non fosse molto lontano fin quando lo hanno rintracciato e bloccato mentre era intento a parcheggiare il suo scooter.