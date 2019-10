Legge di bilancio Manovra, Di Maio: priorità a taglio del cuneo fiscale e salario minimo Il ministro riunisce i colleghi 5 stelle nell'albergo che ospita i vertici del Movimento e il fondatore, Beppe Grillo, a pochi passi dalla Mostra d'Oltremare di Napoli. Taglio del cuneo fiscale, salario minimo, carcere per i grandi evasori i punti chiave

Luigi Di Maio a Napoli

Taglio del cuneo fiscale per le imprese, misura che in qualche modo dovrà essere legata al salario minimo in legge di bilancio. Sarebbe uno dei punti chiave affrontati dal ministro Luigi Di Maio con i suoi colleghi di governo nel vertice M5S sulla manovra a Napoli, durato oltre un'ora.Luigi Di Maio ha riunito i ministri pentastellati in un hotel a due passi dalla fiera d'Oltremare, a Napoli, dove è in scena la seconda giornata di Italia 5 Stelle. Obiettivo del ministro degli Esteri, fare il punto sulla legge di bilancio che entro martedì dovrà essere varata dal Cdm.Il carcere per i grandi evasori al momento dovrebbe restare nel dl fiscale, ma se dovesse essere stralciato dal testo, per i 5 stelle è una misura da realizzare in tempi stringenti. Sottolineano fonti M5S, inoltre, che sulla legge di bilancio non ci dovranno essere "scherzi" sulle tasse, come è accaduto per le sim ricaricabili.Si stringono i tempi per completare il quadro della manovra mentre il vertice a Palazzo Chigi per definire gli ultimi dettagli con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato spostato a lunedì. Nell'attesa, sono invece previste nel pomeriggio di domenica riunioni al Mef tra il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, i tecnici, i viceministri e i sottosegretari.Il Documento programmatico di bilancio (l'ossatura della manovra in cui viene indicata la griglia degli interventi con gli effetti di spesa e di gettito) che sarebbe dovuto approdare lunedì in Cdm potrebbe slittare a martedì, ultimo giorno utile per trasmettere il documento alla Commissione europea e all'Eurogruppo. Entro il 20 ottobre, invece, il ddl di Bilancio deve essere trasmesso alle Camere ma il termine non è perentorio.