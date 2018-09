Quartieri Spagnoli Napoli, esplosione in un appartamento. Morta una donna, gravi i due figli, ferito un altro ragazzo Appartamento devastato dallo scoppio di una bomba artigianale fabbricata con una bombola del gas. La famiglia che abitava la casa era sotto sfratto. L'esplosione c'è stata dopo la visita dell'ufficiale giudiziario

di Tiziana Di Giovannandrea Un'esplosione in un'abitazione nel cuore di Napoli ha provocato un morto e tre feriti. La tragedia è avvenuta all'interno dei vicoli dei Quartieri Spagnoli, in Via Don Minzoni, alle spalle di via Toledo.Poco prima dello scoppio, a quanto pare di una bombola di gas ma non è certo, alla porta dell'appartamento aveva bussato l'ufficiale giudiziario per una notifica di sfratto poi rinviato al 12 ottobre.L'esplosione, avvenuta all'interno dell'appartamento al quarto piano di una vecchia palazzina, ha distrutto una parte della casa ed ha provocato la morte di Rita Recchione, di 66 anni, che saltuariamente lavorava come badante. Rimasti gravemente feriti i due figli della donna, un maschio ed una femmina, di 37 e 34 anni, Antonio e Francesca Cavalieri oltre ad un ragazzino di 14 anni che stava giocando in strada che è stato colpito di striscio da alcuni calcinacci.Guarirà in pochi giorni.Alla porta dell'abitazione dell'anziana donna, in mattinata aveva bussato l'ufficiale giudiziario con l'incarico di notificare un provvedimento di sfratto che, però, era già stato rinviato al mese prossimo. Il figlio della donna però non ne voleva sapere di lasciare quell'abitazione minacciando di farla saltare in aria. Lo aveva detto nel quartiere nei giorni scorsi: "Ancora state qui? Non avete capito che questa casa io la faccio saltare in aria?" e dopo circa mezz'ora dalla visita dell'ufficiale giudiziario c'è stata l'esplosione: qualcuno ha riferito di aver sentito un forte odore di alcool.A questo punto si sospetta che ci sia stata l'esplosione di una bombola del gas utilizzata dal figlio per costruire una bomba casalinga. L'uomo avrebbe creato un ordigno artigianale all'interno di un secchio. Dopo aver riempito il recipiente di alcool ci avrebbe messo una bombola del gas da campeggio e della carta e poi ha dato fuoco al tutto dopo che l'ufficiale giudiziario si era allontanato dalla casa. La madre è stata investita in pieno dalla deflagrazione morendo sul colpo. I due figli sono stati trasportati a mano, tramite una lettiga, al vicino ospedale Vecchio Pellegrini in quanto i vicoli troppo stretti impediscono l'accesso di un'autoambulanza.La dinamica esatta del fatto sarà stabilita dalle indagini di Polizia e dei Vigili del Fuoco.La donna aveva perso da poco il lavoro da badante presso un anziano del quartiere ed era diventato difficile sbarcare il lunario e pagare l'affittto di casa e con regolarità le utenze. I due suoi figli invece uscivano raramente dalla loro abitazione e non avevano occupazione. La loro vicenda però non era conosciuta ai servizi sociali del Comune perché, come ha spiegato il vicesindaco di Napoli, Raffaele del Giudice, non era mai giunta alcuna segnalazione né richiesta di alloggio popolare. La palazzina è stata evacuata dai suoi abitanti ( 9 nuclei familiari composti da 28 persone in totale) in via precauzionale per consentire ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile comunale di eseguire gli accertamenti previsti sulla staticità.