Insorge il Comune, fioccano le multe Napoli, nozze tra cantante neomelodico e vedova di un boss diventa un caso La polizia municipale interviene durante il corteo nuziale con carrozze, cavalli e giocolieri: multe per conducenti, organizzatori, fotografi

Il matrimonio a Napoli (foto di Internapoli.it)

Condividi

La vedova di un boss sposa un cantante neomelodico a Napoli. E il matrimonio diventa un caso: l'assessore alla polizia locale Allesandra Clemente insorge: "Non consentiremo che Napoli si trasformi in un palcoscenico dove celebrare nozze sfarzose, di dubbio gusto e senza rispettare le regole minime". Le nozze sono state precedute da una festa, lunedì scorso, in Piazza Plebiscito. Per il 'grande giorno', a Secondigliano, un corteo con carrozza, cavalli e giocolieri. E sono scattate le multe: gli agenti del nucleo mobilità turistica della polizia locale del Comune di Napoli sono intervenuti nel popolare quartiere, durante il corteo nuziale e al Maschio Angioino."La carrozza, che ha attraversato il corso Secondigliano, è stata fermata e sanzionata dai poliziotti intervenuti, che hanno riscontrato diverse irregolarità come previsto dal Codice della strada, a carico del conduttore della carrozza - informa la polizia locale - in particolare l'attività veniva svolta con la mancanza della targhetta identificativa e segnale mobile di pericolo per i veicoli a trazione animale ed ha rallentato la pubblica circolazione in assenza di alcuna autorizzazione o comunicazione alle autorita' preposte".L'intervento è proseguito al Maschio Angioino dove si svolgeva il rito civile: personale della polizia locale è intervenuto per controllare i droni, le autorizzazione fornite da fotografi commissionati per l'evento e, vista l'affluenza di cittadini e la calca nell'area circostante, la polizia municipale ha provveduto "a tenere sgombera la rampa di accesso e a consentire comunque una regolare circolazione sia veicolare che pedonale per la fruizione del monumento e inibito l'accesso dei carri e di altri mezzi non autorizzati al transito e all'ingresso del monumento".Grazie ai video postati sui social network, poi, la polizia è venuta a conoscenza dei festeggiamenti cominciati in precedenza "utilizzando abusivamente, nelle ore notturne, Piazza del Plebiscito, per una vera e propria rappresentazione canora". Così, è scattata l'attivita' investigativa per individuare gli organizzatori dell'evento e l'acquisizione di filmati e video pubblicati sui social "allo scopo di determinare e perseguire le responsabilità dei soggetti coinvolti, che hanno agito in difformità alle normative vigenti" e senza le autorizzazioni.