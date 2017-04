Napoli: oltre 60mila visitatori per "Fergola, lo splendore di un Regno" Chiusa la mostra a Palazzo Zevallos Stigliano

"Il ponte sul Garigliano" di Fergola

Si è conclusa a Napoli con oltre 60mila visitatori la mostra dedicata a 'Salvatore Fergola. Lo splendore di un Regno' che si è svolta presso le Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano. Prossimo appuntamento, nella sede museale di IntesaSanpaolo, con la nuova edizione della rassegna 'L'Ospite illustre' che aprirà al pubblico a partire dal 6 maggio.Un successo oltre ogni aspettativa, per l'esposizione consacrata a 'Fergola'. Solo ieri, ultimo giorno di apertura, il museo ha registrato infatti 3mila presenze e la coda di visitatori, che arrivava alla sede del Banco di Napoli in Via Toledo, si è protratta fino alle ore 22.'Fergola. Lo splendore di un Regno', è stata la prima grande esposizione monografica dedicata a Salvatore Fergola (Napoli 1796-1874), pittore protagonista della scena artistica partenopea nella prima metà dell'Ottocento, quando la città di Napoli, capitale del Regno delle due Sicilie, conobbe un periodo di splendore sotto la dinastia dei Borbone.La mostra, curata da Fernando Mazzocca, Luisa Martorelli e Antonio Ernesto Denunzio, ha presentato oltre 60 dipinti e disegni dell'artista provenienti da prestigiose istituzioni come la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, il Museo di Capodimonte e il Museo Nazionale di San Martino di Napoli, oltre che da collezioni private.Oltre la metà delle opere esposte sono state oggetto di interventi di restauro conservativo, sostenute anche da Intesa Sanpaolo in accordo con le sovrintendenze e le sedi di appartenenza. Sempre overbooking anche le attività collaterali organizzate nell'ambito della mostra, le iniziative didattiche per le scuole, le visite guidate per adulti e famiglie e il progetto fotografico 'Napoli. Avanguardia nelle nuove tecnologie' che ha consentito a sei illustri fotografi internazionalidi confrontarsi, attraverso la propria abilità artistica, con le opere di Salvatore Fergola.Gli scatti fotografici realizzati nell'ambito del progetto fotografico saranno prossimamente oggetto di un allestimento alle Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano.