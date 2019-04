Napoli. Accoltellato alla gola nel suo supermercato, muore commerciante La Polizia sulle tracce dell'aggressore dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La vittima è stata colpita alla giugulare e non c'è stato nulla da fare per la sua vita





di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di 53 anni, Vincenzo Cardone, è stato accoltellato alla gola all'interno del suo supermercato a Napoli. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo è morto nell'Ospedale Loreto Mare per la grave emorragia scaturita dal fendente ricevuto.Il fatto è accaduto all'interno di un esercizio commerciale di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale della città partenopea.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno riscontrato solo un'evidente pozza di sangue in quanto il commerciante era già stato trasportato in ospedale da alcuni clienti presenti al fatto.Giunta sul luogo anche la Polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale ed ascoltati i testimoni presenti al fatto ora è sulle tracce dell'assassino.