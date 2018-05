Roma ​Napolitano dimesso da ospedale, ora riabilitazione in clinica

Il presidente emerito della repubblica Giorgio Napolitano è stato dimesso dal reparto di cardiochirurgia dell'ospedale san Camillo di Roma, dove era ricoverato da un mese.Napolitano, operato d'urgenza la notte del 24 aprile per la sostituzione della valvola aortica da Francesco Musumeci, proseguirà ora la riabilitazione motoria in una struttura riabilitativa. Le condizioni cardiache sono buone, riferiscono i medici, così come l'umore.