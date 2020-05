Emergenza coronavirus Nasconde la fidanzata nel bagagliaio per sfuggire ai controlli: scoperti e multati Nel spiegare l'accaduto, i due fidanzatini hanno affermato che volevano trascorrere più tempo assieme. I carabinieri, notata anche la buonafede, hanno comunque applicato la legge contravvenzionando sia l'autista che la passeggera invitandoli a rientrare nelle rispettive abitazioni

Lui alla guida dell'autovettura, lei nascosta dentro il bagagliaio al fine di eludere i controlli stradale delle forze dell'ordine per elevare eventuali violazioni al dpcm sul coronavirus. Una storia molto simile a quanto accadeva nell'ex Ddr quando questo metodo veniva utilizzato - molto spesso senza fortuna - per fuggire dalla Germania Est alla Germania Ovest.Il fatto è accaduto sabato scorso a Storo in Trentino, prima dell'entrata in vigore del nuovo dpcm, quando una coppia è stata contravvenzionata dai carabinieri che avevano istituito un posto di blocco lungo la strada provinciale. I militari dell'Arma hanno intimato l'alt all'autovettura condotta da un ventenne che al momento del controllo non sapeva giustificare il perché si era messo in viaggio. Nel corso dell'ispezione del veicolo, aperto il bagagliaio, è 'apparsa' una ragazza visibilmente imbarazzata.Nel spiegare l'accaduto, i due fidanzatini hanno affermato che volevano trascorrere più tempo assieme. I carabinieri, notata anche la buonafede, hanno comunque applicato la legge contravvenzionando sia l'autista che la passeggera invitandoli a rientrare nelle rispettive abitazioni.