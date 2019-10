La Nato vuole acquistare equipaggiamento invernale, Russia minaccia nuova Stalingrado

La Nato ha lanciato una gara d’appalto per l’acquisto di equipaggiamento invernale resistente a temperature fino a 40 gradi sotto zero. Si tratta di 78 mila completi di abbigliamento ed equipaggiamento per un totale di 70 milioni di euro. Lo scorso settembre il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg aveva dichiarato che la Nato aumenterà la sua presenza nell’Artico per contrastare la Russia.La missione russa presso la Nato, per tutta risposta, ha pubblicato un tweet con l’immagine dei soldati tedeschi fatti prigionieri a Stalingrado, accompagnata dalla scritta: “Forse è meglio acquistare i libri di storia della Seconda guerra mondiale, ad esempio, sulla battaglia di Stalingrado?”.