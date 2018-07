'Il terzo in quattro giorni' Migranti, nave Open Arms giunta al porto di Barcellona 125 migranti soccorsi al largo delle coste libiche: 6 morti

🔵#ULTIMAHORA #OpenArms tiene autorización para desembarcar puerto #Barcelona a las 60 personas rescatadas esta mañana #Med

Frente a políticas inhumanas y puertos cerrados en Italia y Malta, regresamos a casa. Gracias por hacerlo posible.

Miércoles llegamos. #backopenarms pic.twitter.com/oaXX9Babiu — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 30 giugno 2018

La nave Open Arms con a bordo 60 migranti è giunta al porto di Barcellona: lo ha reso noto su twitter la omonima Ong catalana, pubblicando una foto dell'imbarcazione all'ingresso nel porto. "Benvenuti a casa", scrive Open Arms.La Croce Rossa spagnola, il comune di Barcellona e le autorità catalane hanno allestito un dispositivo di accoglienza simile a quello previsto per l'arrivo dell'Aquarius il mese scorso a Valencia. I migranti sono in buone condizioni di salute, benché "stanchi e ansiosi" secondo la portavoce dell'Ong Laura Lanuza.La Croce Rossa spagnola, il comune di Barcellona e le autorità catalane hanno predisposto un piano di accoglienza simile, ma di dimensioni più limitate, a quello dispiegato a Valencia per l'Aquarius. A bordo della nave ci sono 8 migranti palestinesi, 8 sud-sudanesi, 3 del Mali, 5 siriani, 1 del Burkina Faso, 1 della Costa d'Avorio, 4 eritrei, 8 egiziani, 3 centrafricani, 2 camerunesi, 6 libici, 8 del Bangladesh e 1 della Guinea. Tre sono minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha reso noto che concederà ai 60 migranti un permesso di soggiorno umanitario di 45 giorni identico a quello concesso ai 629 dell'Aquarius. Secondo la Croce Rossa spagnola dal 6 giugno al 1 luglio sono arrivati a Barcellona 639 migranti giunti nel sud della Spagna su barconi attraverso lo Stretto di Gibilterra. Nel pomeriggio prevista una conferenza stampa con il sindaco di Barcellona Ada Colau e il fondatore di Open Arms Oscar Camps.Ieri un nuovo nuovo naufragio di migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche dopo quello di domenica sera con 63 dispersi al largo di Zuara. In un tweet la sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati parla di "un altro triste giorno in mare": 276 rifugiati e migranti sono stati fatti sbarcare a Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 risultano "ancora disperse". "Sappiamo che l'imbarcazione é salpata da Garabulli un paio di giorni fa ed é affondata", ha commentato un rappresentante dell'Unhcr contattato dall'Ansa riferendosi al naufragio di ieri e ad una località a est di Tripoli. Lo sbarco dei naufraghi é avvenuto "alla base navale di Tripoli".