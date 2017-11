Vertice Federazione calcio Nazionale, Figc: Ventura esonerato, Tavecchio non si dimette Dopo il risultato del doppio confronto con la Svezia che ha escluso la nazionale dalla partecipazione ai prossimi campionati mondiali di calcio in Russia, Ventura non è più il ct azzurro. Tavecchio: lunedì consiglio, al vaglio nomi importanti

Gian Piero Ventura non è più il commissario tecnico della nazionale. È quanto si legge in un comunicato della Figc distribuito ai cronisti di fronte alla sede federale dove si tiene la riunione convocata all'indomanidella debacle con la Svezia.Il ministro dello Sport Luca Lotti torna a chiedere che i vertici federali 'facciano le riflessioni che tutta l'Italia gli chiede', ma il presidente Figc, Carlo Tavecchio, non è disponibile a rimettere il mandato. È quanto comunica la Figc in un comunicato. "Il presidente federale ha informato i rappresentanti delle componenti federali della sua indisponibilità a rimettere il mandato per assumersi la responsabilità di sottoporre al Consiglio federale di prossima convocazione una serie di proposte sulle quali i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi", si legge in una nota.La notizia era stata anticipata dal presidente dell'Aic, Damiano Tommasi che era uscito anzitempo dalla riunione in corso a Roma. Per Tommasi, presidente dell'Associazione dei calciatori, "non è finito il mondo, non è una tragedia, ma sicuramente è un momento in cui serve una risposta iniziale che sia poi in grado di costruire un progetto". Tommasi ha sottolineato come a suo parere "non si può non ripartire dalle elezioni", ha precisato che gli altri presenti alla riunione "non hanno preso posizione", rimandando la questione al prossimo consiglio federale. Alla domanda dei cronisti se è possibile che Carlo Ancelotti sostituisca Gian Piero Ventura, Tommasi ha risposto secco: "oggi il problema non è questo"."Abbiamo pensato ad orizzonti di allenatori importanti e vedremo, possibilmente, di portarli a termine. Ho convocato un consiglio federale per lunedì, dove esporrò un programma tecnico-organizzativo e delle proposte collegate anche ad alcune leghe. Presenterò questa proposta in modo che il consiglio discuterà su questo". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio, al termine della lunga riunione di oggi in cui è stato deciso l'esonero del ct Gian Piero Ventura.