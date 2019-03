'Ndrangheta, blitz in Lombardia: 19 arresti

Condividi

Blitz dei carabinieri contro la 'ndrangheta in Lombardia. Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo stanno dando esecuzione a 19 provvedimenti cautelari emessi nei confronti di appartenenti a un sodalizio 'ndranghetistico operante nella regione.Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località di Lombardia e Calabria.Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, hanno accertato come gli indagati fossero dediti alle estorsioni e al recupero crediti nonche' alla commissione di danneggiamenti a mezzo incendio e al riciclaggio.