'Ndrangheta, in carcere vertici della cosca Mancuso Sono ritenuti responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso e dell'omicidio di Raffaele Fiamingo, avvenuto a Spilinga nel luglio 2003

E' in corso l'operazione "Errore fatale" della Polizia di Stato di Vibo Valentia che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso e dell'omicidio di Raffaele Fiamingo, avvenuto a Spilinga nel luglio 2003, e considerati al vertice della 'ndrangheta vibonese. Quasi 50 uomini, si legge in una nota della Polizia di Stato, stanno eseguendo arresti e perquisizioni a Vibo Valentia, Milano e Prato. Le attività d'indagine, eseguite dai poliziotti delle Squadre Mobili di Vibo Valentia e Catanzaro, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate anche da dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, "hanno permesso di accertare che l'omicidio era maturato per contrasti insorti nella gestione delle attività criminali tra i componenti della famiglia Mancuso, in particolare la fazione capeggiata da Ciccio Mancuso, alias Tabacco, e quella guidata da Cosmo Mancuso, alias Michele".