Nemi, donna trovata nel lago: indagini a tutto campo In settimana i risultati dell'autopsia. Sequestrata la casa dove viveva insieme al marito

Condividi

Proseguono non escludendo alcuna ipotesi le indagini per far luce sulla morte di Ximena Garcia la donna argentina di 32 anni scomparsa il 22 gennaio e il cui corpo è stato ritrovato il 10 marzo da un pescatore nel lago di Nemi, a pochi metri dal ristorante la Fiocina.Il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato riconosciuto grazie a un tatuaggio e a una sim ritrovata in tasca. Si attendono ancora i risultati dell’autopsia per stabilire la causa esatta e il giorno della morte.La donna era sposata a un carrozziere di Lanuvio, Stefano Santucci, che nei giorni scorsi aveva partecipato anche alla trasmissione Chi l’ha visto lanciando un appello per ritrovare la moglie. Ai microfoni della trasmissione aveva raccontato di aver litigato con lei la sera della scomparsa e di non averla più né vista né sentita.Intanto le autorità hanno sequestrato la casa dove Ximena Garcia viveva insieme al marito.