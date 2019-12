Mistero irrisolto Neonata trovata morta nel Tevere, la madre è scomparsa Caso verso archiviazione perché "Indagini ferme, impossibile risalire alla madre"

di Tiziana Di Giovannandrea Impossibile fare giustizia. Tutte le piste di indagine seguite finora sono finite in strade senza via d'uscita cosicché la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il caso della, morta per asfissia, il 6 luglio di quest'anno. Il corpicino fu ritrovato da un pescatore che diede subito l'allarme parlando in termini strazianti del ritrovamento della piccola che inizialmente aveva scambiato per un bambolotto galleggiante nel fiume.Non si sa se a gettare la piccola ancora viva e con il cordone ombelicale attaccato, nel Tevere all'altezza del, zona a Sud Ovest della Capitale dopo Spinaceto-Mostacciano, sia stata la madre o qualcuno che gliela abbia crudelmente strappata subito dopo il parto. Durante le indagini è stato prelevato ed analizzato il Dna della neonata con la speranza di trovare un profilo compatibile con un familiare ma senza un raffronto è stato impossibile risalire alla madre. Madre che è scomparsa nel nulla. Dopo l'esame del Dna l'unica pista che sembrava essere la più fondata e risolutiva si è rivelata insussistente.L'autopsia ha stabilito che al momento della nascita la neonata era sana, di razza caucasica e nata regolarmente al temine del nono mese di gravidanza. Ad effettuare tutti gli accertamenti scientifici è stato uno dei massimi esperti italiani di genetica forense, il dottor, docente all'Università di Tor Vergata collaboratore da tempo con ladella, colui che ha permesso di associare il nome di Massimo Bossetti all'omicidio di Yara Gambirasio.Stante il punto morto in cui si sono arenate le indagini e l'impossibilità attuale di dare un'identità alla neonata lasi è vista costretta a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta. Ora l'ultima parola spetta al Giudice delle indagini preliminari.I primi di agosto, un mese dopo il ritrovamento della neonata nel Tevere si sono svolti i suoi funerali. Alla piccola è stato dato il nome di Francesca Romana. Alle esequie hanno partecipato trecento persone tra cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi. A chiedere per la piccola uccisa, in modo barbaro e brutale, una cerimonia di addio tramite un accorato appello rivolto alla prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, è stata l'