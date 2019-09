MONDO

2019/09/24 11:02

Oued Souf 8 neonati morti in un incendio in ospedale in Algeria

Neonato (foto d'archivio) Condividi Otto neonati sono morti la notte scorsa nell'incendio nel reparto maternità di un ospedale nell'ovest dell'Algeria. Ne danno notizia media locali. L'incendio è avvenuto a Oued Souf, vicino alla frontiera con la Tunisia.

