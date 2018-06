La cronaca dell'inviato di Rainews24 Nessun compromesso al ribasso. Conte chiarisce posizione Italia al Consiglio Ue

Bruxelles

di Luca MoriconiNessun compromesso al ribasso. È arrivato il momento di agire concretamente perché “l’Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti”.Arrivando a Bruxelles per il Consiglio europeo, Giuseppe Conte chiarisce la posizione italiana sulla gestione dei flussi migratori. “O c’è una disponibilità UE - avverte - o siamo pronti a non approvare le conclusioni del vertice”. Nessuna firma di palazzo Chigi quindi, se non dovessero essere recepite quelle richieste di solidarietà e impegno comune chieste a pie riprese da Roma.. Nel colloquio con i giornalisti italiani, il premier ha rilanciato la proposta italiana definendola “ragionevole e pienamente conforme ai principi e allo spirito dell’Europa”. Un veto? “È una possibilità che non voglio considerare” risponde, e sarebbe comunque conseguenza di conclusioni non condivise aggiunge il premier che, prima di arrivare al Justus Lipsius, ha avuto un incontro con la cancelliera Angela Merkel.: il presidente del Parlamento europeo ha chiesto a Conte di appoggiare la riforma di Dublino approvata a Strasburgo che prevede la redistribuzione automatica e obbligatoria dei richiedenti asilo in tutti i Paesi UE.Sulla posizione italiana si è espresso anche Jean Claude Juncker: rispondendo a una domanda di RaiNews24, il presidente della Commissione ha detto di non essere preoccupato da possibili veti ma ha aggiunto: “Dobbiamo mostrare solidarietà. L’ho chiesto per 4 anni e sarà fatto”.. Le posizioni italiane in tema di migranti “non possono entrare in un pacchetto di trattative che comprenda anche i temi economici”. Fonti di palazzo Chigi smentiscono possibili aperture sul fronte della politica migratoria in cambio di concessioni sui conti pubblici. “Se in passato qualcuno ha agito così - si precisa - stavolta le nostre idee sono molto chiare”. Per l’Italia la questione dei movimenti secondari “non e separabile da quella degli sbarchi”. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità “tenendo sempre presente che chi sbarca sulle coste italiane sbarca in Europa”. “Siamo a Bruxelles con determinazione ad avanzare le nostre proposte convinti di essere nel giusto”, ripetono le fonti di palazzo Chigi.