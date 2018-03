Binari gelati A 3 giorni da nevicata ancora disagi per i treni. Delrio: "Fs hanno sopravvalutato proprie capacità" Nel nodo romano ancora molte cancellazioni per i regionali e forti ritardi un po’ ovunque, Rfi promette per il futuro scambi riscaldati e Del Rio difende l’Ad delle Ferrovie Mazzoncini

Condividi

Sono passati ormai tre giorni abbondanti dalla nevicata a Roma e in gran parte del Lazio, ma continuano i problemi sui treni a Roma e nel resto del territorio laziale, soprattutto sui convogli regionali che vengono utilizzati dai pendolari per andare e tornare dalla capitale. Stamattina alle 9, alla stazione Termini, sul tabellone degli arrivi ben sei treni risultavano cancellati, in particolare quelli provenienti da Napoli, Ladispoli, Frascati, Vienna, Minturno – Scauri e Lunghezza, mentre quelli da Milano Centrale e Venezia portavano un’ora di ritardo e 55 minuti quello da Mantova. Discorso simile per le partenze, con tre cancellazioni (Latina, Campobasso e Velletri) e pesanti ritardi su quasi tutti gli altri convogli, di un’ora per quelli diretti a Fiumicino Aeroporto e Salerno; treni per il principale scalo aeroportuale romano parzialmente cancellati anche dalla Stazione Ostiense, inclusi quelli sulla stessa tratta verso il Nord del Lazio.I problemi, secondo Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), sono causati in particolare dal congelamento degli scambi sul nodo romano, sull’argomento è intervenuto anche l’amministratore delegato e direttore generale della società, Maurizio Gentile, che ha promesso un aumento "delle scaldiglie a Roma, ma non solo a Termini: i 300 scambi di Roma-Termini saranno tutti quanti riscaldati, ma bisognerà fare un'operazione analoga ad Ostiense e Tiburtina perché altrimenti il 'sistema nodo' poi non funziona". Un’operazione complessa, ha poi spiegato, visto che "una scaldiglia assorbe in termini di potenza quanto un appartamento: accendere 300 scaldiglie a Roma Termini è come accendere istantaneamente tutti gli elettrodomestici e tutte le luci di 300 appartamenti, quindi abbiamo bisogno di potenze molto importanti. In realtà è questo il problema, e non la scaldiglia in quanto tale".E riguardo alle polemiche che in questi giorni hanno investito soprattutto Trenitalia, il Ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, ha parlato di " qualche errore di cui le Ferrovie si sono scusate. Hanno sopravvalutato le loro capacità e hanno voluto far partire tutti i treni. Se si fosse applicato il protocollo i disagi sarebbero stati minori". Delrio ha poi confermato la fiducia del Governo all'amministratore delegato Renato Mazzoncini, che ieri aveva chiesto scusa per i disagi: "ci sono stati degli errori – ha detto il Ministro - ma le Ferrovie sono all'avanguardia in Europa, non si può buttare tutto per una giornata".