Neve e ghiaccio, perché a Roma i treni si fermano?

E’ bastata una nevicata di breve intensità e una temperatura nei pressi dello zero per mandare in tilt il traffico ferroviario intorno alla Capitale. Eppure l’allerta meteo era stata diramata per tempo e Rete ferroviaria italiana aveva allertato oltre 300 persone per affrontare l’emergenza freddo. Era stato predisposto un pianodi lubrificazione dei cavi elettrici e di corse raschiaghiaccio per le linee ferroviarie. E nelle stazioni era stato attivato il sistema snevamento e riscaldamento degli scambi messo in campo dopo la nevicata del 2012. Si tratta delle cosiddette scaldiglie delle resistenze elettriche (collocate nei punti di scambio) che sciolgono neve e ghiaccio permettendo ai treni di passare senza problemi. Purtroppo ieri qualcosa sembra non abbia funzionato a dovere e i treni arrivavano in stazione portando con loro blocchi di neve e ghiaccio che poi dovevano essere spalati a mano. A complicare ulteriormente la situazione un problema sulla linea elettrica che ha fatto fermare il treno Torino Salerno e più tardi un problema tecnico ha bloccato un Italo Roma Firenze.La domanda che ci si pone però è sempre una: perché nei paesi del nord Europa i treni non si fermano? C’è da dire che quando si progetta una stazione o una rete ferroviaria lo si fa tenendo conto del clima e delle temperature prevalenti. E che quindi non si investono miliardi di euro per mettere in campo sistemi che se va bene si rivelano utili per un giorno ogni dieci anni.