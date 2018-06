170 vittime Nicaragua. A sorpresa decisa tregua tra Ortega ed opposizione Con la mediazione della Chiesa è stato concordato un compromesso tra le forze in campo, dopo due mesi di scontri che hanno causato 170 vittime. Si tratta di discutere "del processo di democratizzazione del Paese"

di Tiziana Di Giovannandrea Dopo settimane di violenze che hanno causato la morte di 170 persone, il governo del Nicaragua e le forze di opposizione hanno deciso la tregua. Mediatore il cardinale Leopoldo Brenes, Presidente della Conferenza Episcopale.Sulla base dell'accordo sarà istituita una Commissione per la verità e sarà consentito l'ingresso nel Paese ad investigatori internazionali per indagare sugli scontri che hanno ucciso circa 170 persone in due mesi, secondo un ultimo bilancio. La Commissione indagherà su "tutti i decessi e gli atti di violenza" ed identificherà i responsabili mentre l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, la Commissione interamericana dei diritti umani e i rappresentanti della Ue saranno invitati in Nicaragua per contribuire all'inchiesta. Anche la Chiesa Cattolica del Paese svolgerà un ruolo chiave nel processo.Il Presidente della Conferenza Episcopale che fa da mediatrice, il cardinale Leopoldo Brenes, ha aggiunto che la Chiesa aveva chiesto a Daniel Ortega di anticipare le prossime elezioni generali al 2019, due anni prima del previsto ma Ortega non ha aderito alla richiesta, limitandosi a rispondere: "Ribadiamo il nostro totale desiderio di ascoltare tutte le proposte che rientrano in un quadro istituzionale e costituzionale".Le forze di opposizione vogliono la partenza del settantenne Ortega, l' "eroe" della rivoluzione sandinista che ha governato il paese dal 1979 al 1990 dopo la cacciata del dittatore Anastasio Somoza. Daniel Ortega è poi tornato al potere dal 2007.Le proteste di piazza sono scoppiate il 19 aprile scorso dopo che il presidente Ortega ha imposto tagli ai programmi previdenziali e della sicurezza sociale e sono la contestazione più grave dal suo insediamento.Secondo Ortega nei raduni si sono infiltrati criminali e membri di gang. Attivisti e dirigenti sindacali lo hanno accusato di repressione violenta e gli hanno chiesto più volte di dimettersi. Funzionari governativi, gruppi della società civile dell'opposizione e vescovi cattolici hanno invocato concordemente ed insistentamente l'immediata cessazione della violenza e delle minacce da parte di tutti riuscendo ad arrivare ad un accordo.