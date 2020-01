Colpito avamposto dell'esercito Niger, 25 soldati uccisi in attacco di militanti islamici Nell'azione sarebbero morti anche 63 jihadisti

Soldato dell'esercito del Niger (Getty)

Militanti islamici hanno ucciso 25 soldati e ferito altri sei, in un attacco contro una postazione dell'esercito del Niger occidentale, vicino al confine con il Mali. Lo affermano fonti del governo.Il combattimento è avvenuto a Chinagodrar, a circa 209 km a nord della capitale Niamey e nell'azione sarebbero stati uccisi anche 63 aggressori. L'attacco coincide con una campagna di gruppi islamici legati ad al Qaeda e all'Isis, nel tentativo di costringere l'esercito del Niger a ripiegare dal confine occidentale con il Mali, dove il controllo governativo è quasi sparito a causa dell'azione dei jihadisti.Quest'anno gli attacchi di militanti islamici sono aumentati di quattro volte in Niger e hanno causato la morte di circa 400 persone, secondo l'Armed Conflict Location & Event Data Project, un'organizzazione indipendente. Nel mese scorso sono stati uccisi 71 soldati in un altro avamposto militare a circa 150 km a ovest di Chinagodrar.La striscia sub-sahariana del Sahel è in crisi dal 2012, da quando ribelli tuareg e jihadisti hanno preso il controllo di due terzi del nord del Mali, costringendo la Francia a intervenire per respingerli. Da allora però i jihadisti si sono raggruppati e hanno ampliato la loro area di influenza.