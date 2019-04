​Nigeria: auto su folla in processione, 10 morti

Immagine di repertorio

Dieci persone sono morte e 30 bambini sono rimasti feriti dopo che una macchina si è lanciata su una processione per Pasqua a Gombe, nel nord-est della Nigeria. L'uomo alla guida, un poliziotto fuori servizio, è stato aggredito e ucciso dalla folla inferocita.Secondo alcuni testimoni, l'agente, che non era in divisa, ha lanciato deliberatamente l'auto sulle persone dopo aver avuto una discussione con coloro che partecipavano alla processione, bloccando la strada. "L'automobilista ha avuto una discussione accesa con i bambini prima che questi lo facessero passare, ma lui, in un impeto di rabbia, ha fatto inversione e si è lanciato su di loro", ha riferito Isaac Kwadang, precisando che l'uomo "l'ha fatto apposta".