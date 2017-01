Nigeria, bombardato per errore campo profughi: decine di vittime

Decine di persone sono morte in un bombardamento aereo avvenuto per errore su un campo profughi nel nordest della Nigeria: lo ha reso noto l'Ong Medici senza Frontiere (Msf).Un jet dell'aviazione nigeriana in missione contro gli estremisti di Boko Haram, avrebbe sbagliato e buttato bombe sul campo profughi uccidendo decine (alcune fonti parlano di cento) e ferendo volontari, secondo quanto riferito da un ufficiale dello stato di Borno.