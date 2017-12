ITALIA

2017/12/25 20:44

Indaga la Polizia ​Nigeriano picchiato in strada a Bari, è in prognosi riservata Da chiarire se coinvolto in rissa oppure vittima aggressione

Bari (Archivio) Condividi Un nigeriano di 27 anni è stato picchiato e lasciato privo di sensi dinanzi alla sua abitazione ieri sera al quartiere Libertà di Bari.



Il giovane è ricoverato al Policlinico di Bari con prognosi riservata, avendo riportato traumi da aggressione alla testa e al torace. La notizia è riportata sul sito pugliese di Repubblica. Sull'episodio indaga la polizia.



Non è ancora chiaro se il giovane, che vive nel quartiere da quattro anni con moglie e figlio, sia rimasto coinvolto in una rissa oppure sia stato vittima, come avrebbero riferito alcuni testimoni, di una spedizione punitiva da parte di un folto gruppo di persone.



