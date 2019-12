Nissan, ex Ceo Ghosn lascia il Giappone e vola in Libano E' in attesa di un processo per appropriazione indebita: "Sono sfuggito a un'ingiustizia e a una persecuzione politica"

L'ex presidente ed ex amministratore delegato di Nissan-Renault, Carlos Ghosn, è arrivato in Libano dopo aver lasciato il Giappone dove è sotto accusa, tra l'altro di appropriazione di denaro per uso personale. Lo riferisce la BBC. In una nota, il manager di origini libanesi nato in Brasile, con doppia cittadinanza francese e brasiliana, ha affermato di non essere fuggito dalla giustizia ma di "essere sfuggito ad un'ingiustizia e alla persecuzione politica". Non è chiaro come sia riuscito a lasciare il Giappone dove si trovava agli arresti domiciliari a Tokyo. L'ex Ceo era in attesa di un processo e gli era stato vietato di andare all'estero. Ghosn nega qualsiasi illecito."Ora sono in Libano – si legge in una dichiarazione - e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario giapponese truccato in cui si presume la colpa, la discriminazione dilaga evengono negati i diritti umani di base, in flagrante disprezzo degli obblighi legali del Giappone ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che è vincolato a sostenere", si legge in una dichiarazione. I media giapponesi citano pubblici ministeri che affermano di non sapere come Ghosn abbia lasciato il Paese. L'ex presidente di Nissan, che è di origine libanese e detiene passaporti francese e libanese, è stato arrestato in Giappone nel novembre2018 e sta affrontando varie accuse di cattiva condotta finanziaria. Dovrebbe affrontare un processo nell'aprile del 2020.