Autismo. Giornata mondiale. "Noi non siamo soli, siamo tanti!": la programmazione dedicata della Rai

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la 12ma Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo e alcuni dei monumenti più importanti si tingeranno di blu, il colore scelto dall'Onu per l'autismo. In Italia saranno tante le piazze e monumenti che si vestiranno di blu e così avverrà, tra gli altri, per la sede Rai di viale Mazzini a Roma e per la "Fontana dei Dioscuri" al Quirinale che saranno illuminate a cura del Centro di produzione tv Rai di Roma.L'impegno della Rai, che coinvolgerà reti e testate radiofoniche e televisive, inizia oggi e proseguirà fino al 7 con la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo19 di Fia (Fondazione italiana autismo), sostenuta da Responsabilità Sociale Rai. Per l'intera settimana sarà programmato uno spot, prodotto da Fia, e sarà possibile sostenere la ricerca donando 2 euro con sms solidale al 45589, oppure 5 o 10 euro da rete fissa.Il numero dei bambini affetti da autismo è in crescita in tutto il mondo e le ultime stime parlano di un bambino su 68 colpito dalla sindrome dello spettro autistico, un dato cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. Non ci sono cure specifiche ma la diagnosi precoce può servire per ridurre i comportamenti problematici e migliorare la qualità di vita di quanti sono portatori e delle loro famiglie.Il palinsesto dedicato messo a punto da Reti e Testate Rai ha già preso il via il 29 marzo con "TV 7", in onda su Rai1, che ha proposto un servizio dedicato al tema dell'autismo mentre domenica 30 marzo, durante la trasmissione di Rai3 "Per un pugno di libri", è stato presentato il libro sull'autismo di Gianluca Nicoletti dal titolo "Io figlio di mio figlio".Sempre su Rai3, oggi "Tutta salute" ospita in studio il professore Stefano Vicari, responsabile del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Anche Rai2 con la puntata di Made in Sud si occuperà del tema.Il 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale, una staffetta ideale coinvolgerà l'intera programmazione. Si comincia su Rai1 con Uno Mattina (ore 6.45) e si prosegue con Storie italiane (ore 10), La prova del cuoco (ore 11.30), Vieni da me (ore 14), La Vita in diretta (16.50) e I soliti Ignoti (ore 20.40). Su Rai2 saranno "I Fatti Vostri" (ore 11.10) e "Detto Fatto" (ore 14) a riservare spazi ad hoc mentre su Rai3 è prevista un approfondimento all'interno di Geo (ore 17) e #cartabianca (ore 21.20).RaiNews24 nel corso della mattina, all'interno del Telegiornale, proporrà un servizio curato da Gerardo D'Amico su diagnosi e cure sull'autismo mentre nelle edizioni della Tgr Sicilia, del Molise e del Friuli Venezia Giulia saranno proposti speciali e interviste in collegamento con le strutture d'avanguardia esistenti nelle Regioni. Tutte le Testate Rai dedicheranno nei rispettivi telegiornali ampia copertura informativa.Nei giorni successivi molte le trasmissioni coinvolte: mercoledì 3 aprile Chi l'ha visto? (21.20) su Rai3 parlerà dell'argomento e rilancerà la raccolta fondi e il 4 aprile raccoglierà il testimone il programma di Rai2 "Stracult Live" (23.45). Venerdì 5 aprile appuntamento con "Agorà" (8.00) su Rai3, mentre sabato 6 aprile ad aprire sarà "Uno Mattina in Famiglia" (8.25) su Rai1 per poi proseguire con "Buongiorno Benessere" (10.40).Sarà invece Osvaldo Bevilacqua, con il programma Sereno variabile (17.05), ad occuparsi dell'argomento su Rai2, e lo stesso avverrà in "Tv Talk" (15.00) e Le parole della settimana (20.20) su Rai3. Domenica 7 aprile, invece, il tema sarà affrontato da Mara Venier a "Domenica in", su Rai1 con ospiti in studio, mentre su Rai2 ampio spazio è previsto nelle puntate di "Mezzogiorno in Famiglia", Quelli che il calcio, Dribbling, 90° minuto e La Domenica sportiva.Non mancherà all'appello Rai Cultura sia sul web sia attraverso i social con grandi spazi su Rai Scuola. Sul portale di Rai Cultura sarà proposto uno speciale che raccoglie interviste, documentari, esperienze teatrali e di cineclub che hanno come protagonisti ragazzi e bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. A questo si aggiunge il documentario di Francesca Pinto "Come ti chiami? Sette storie sull'autismo", in cui si racconta di Edoardo, Matondo, Lorenzo, Sara, Giulia, Riccardo e Giuseppe, sette bambini affetti da autismo. "I ragazzi del Cineclub", chiuderà la narrazione. Ampi spazi di approfondimento anche su Rai Radio all'interno dei notiziari e delle principali trasmissioni.