Nomina Procuratore Roma, Csm riparte da zero

La Commissione direttivi del Csm, nella seduta di oggi, ha revocato le tre proposte per l'incarico di procuratore della Repubblica di Roma, che erano state formulate dalla Commissione lo scorso 23 maggio. L'istruttoria della pratica riprenderà la prossima settimana. Lo comunica una nota del presidente della Quinta Commissione del Csm Mario Suriano.La nomina del successore di Giuseppe Pignatone alla guida della procura della Capitale è stata per lunghe settimane al centro dello scandalo emerso dalle intercettazioni captate dal trojan inserito nel cellulare del pm (oggi sospeso) Luca Palamara. Il 23 maggio scorso le proposte al plenum che la Commissione - all'epoca guidata da Gianluigi Morlini, togato di Unicost che si è dimesso in giugno - aveva formulato in plenum riguardavano l'attuale pg di Firenze Marcello Viola (per il quale erano state espresse 4 preferenze), il capo della procura di Palermo Francesco Lo Voi e il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo (indicati con un voto ciascuno).La 'bufera' dell'inchiesta di Perugia, che ha svelato l'esistenza di incontri notturni, in cui si discuteva proprio di nomine, tra Palamara, i deputati Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, e 5 togati (oggi tutti fuori dal Csm dopo le loro dimissioni, ultima quella di ieri dell'esponente di MI Paolo Criscuoli), aveva portato il Csm a sospendere qualunque decisione sulla nomina per la procura di Roma, inizialmente prevista in plenum per la metà dello scorso giugno.Ora la Quinta Commissione, guidata da Mario Suriano (Area) e competente sugli incarichi di vertice negli uffici giudiziari, ha revocato le precedenti 3 proposte e deciso la riapertura dell'istruttoria che prevederà presumibilmente - anche se le modalità saranno stabilite la prossima settimana - le audizioni dei candidati. Per il posto di procuratore capo della Capitale avevano presentato domanda lo scorso febbraio 13 candidati in totale.