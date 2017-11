MONDO

2017/11/07 09:15

La politica degli Stati Uniti Trump non rinnova permesso a immigrati da Nicaragua: negli USA da 20 anni e solo 14 mesi per partire L'Amministrazione ha invece preso tempo per decidere la sorte dei circa 57.000 immigrati dell'Honduras che vivono negli Stati Uniti con un permesso di residenza temporaneo che sara' esteso per altri 6 mesi

Trump: basta con il 'Politically Correct' sugli immigrati. Invio attentatore a Guantanamo Trump: "Serve il muro con il Messico, una delle nazioni con maggiore criminalità" Condividi Nuova stretta sull'immigrazione da parte del presidente Donald Trump. Il dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha deciso di non rinnovare il permesso di residenza a circa 2.500 immigrati del Nicaragua che vivono negli Stati Uniti da circa 20 anni, protetti rispetto alle deportazioni grazie al Temporary Protected Status (Tps), un provvedimento varato nel 1998 dopo l'uragano Mitch che si e' abbattuto sull'America centrale.



Avranno 14 mesi per lasciare il Paese.



L'Amministrazione ha invece preso tempo per decidere la sorte dei circa 57.000 immigrati dell'Honduras che vivono negli Stati Uniti con un permesso di residenza temporaneo che sara' esteso per altri 6 mesi.

