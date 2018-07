Nordcorea Pyongyang: posizioni Usa 'deplorevoli'. Ma Pompeo parla di colloqui 'molto produttivi' In una dichiarazione, la Nordcorea accusa gli Stati Uniti di aver tradito lo spirito del vertice di Singapore fra Donald Trump e Kim Jong un. Un portavoce del dipartimento di stato ha precisato che Pompeo "è stato fermo" sul dossier della denuclearizzazione così come su quello delle garanzie di sicurezza promesse da Trump e Kim e sulla restituzione delle salme dei militari americani morti nella Guerra di Corea

Negotiations continue in Pyongyang Saturday as the second day of U.S.-North Korean bilateral talks resumes. pic.twitter.com/KlxEnGYDaZ — Heather Nauert (@statedeptspox) 7 luglio 2018

Si registra ancora una volta forte tensione fra Usa e Nordcorea sul nucleare. Il ministero degli esteri nordcoreano infatti boccia come "deplorevoli" i colloqui a Pyongyang del segretario di stato americano Mike Pompeo denunciando le richieste unilaterali degli Stati Uniti per la denuclearizzazione della Corea del Nord. In una dichiarazione, Pyongyang accusa gli Usa di aver tradito lo spirito del vertice di Singapore fra Donald Trump e Kim Jong un. L'esito dei colloqui è stato "di grande preoccupazione" perché porta a una "fase pericolosa che può inficiare la nostra disponibilità alla denuclearizzazione che era così decisa".Pompeo invece dopo aver incontrato il braccio destro di Kim Jong un, Kim Yong chol, ha rivendicato progressi sul fronte del disarmo nucleare della Corea del Nord. Il segretario di stato ha reso noto di aver discusso a lungo il programma per il disarmo nordcocreano, inclusa la distruzione di un sito per i test di motori missilistici. "Si tratta di questioni complicate, ma abbiamo fatto progressi su quasi tutti i temi centrali, su alcuni abbiamo registrato grandi progressi, in altri c'è ancora lavoro da fare", ha spiegato.Un portavoce del dipartimento di stato ha precisato che Pompeo "è stato fermo" sul dossier della denuclearizzazione così come su quello delle garanzie di sicurezza promesse da Trump e Kim e sulla restituzione delle salme dei militari americani morti nella Guerra di Corea. Domani Pompeo incontrerà a Tokio i ministri degli esteri del Giappone e della Corea del sud. Si tratta la prima missione di Pompeo a Pyongyang dopo il vertice del 12 giugno scorso a Singapore fra Donald Trump e Kim Jong un.