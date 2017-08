Negli anni '50 l'avvio al programma nucleare Nordcorea: una corsa all'atomica lunga 60 anni Secondo gli 007 Usa la Corea del Nord è riuscita a miniaturizzare una testata atomica. Se l'indiscrezione troverà conferma si tratterà di un trionfo per Pyongyang che in soli 11 anni, dal primo test il 9 ottobre 2006, è riuscita a produrre un missile balistico intercontinentale (Icbm) con oltre 10.000 km di gittata in grado di trasportare una testata atomica

La corsa del regime nordcoreano all'atomica è partita negli anni '50 ma ha avuto un'escalation dal 2002. Ecco le tappe principali:- Anni 50': L'Unione Sovietica aiuta la Corea del Nord ad avviare il suo programma nucleare. - 1969: Un rapporto dell'intelligence cinese conferma che Pyongyang è impegnata a sviluppare armi nucleari - 1974: La Corea del Nord aderisce all'Agenzia per l'Energia atomica internazionale e apre le porte agli ispettori. - 1985: Pyongyang sigla il Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) - 1993: La Corea del Nord esce dal Tnp dopo il rifiuto di rivelare all'Aiea i dettagli sul suo programma nucleare - 1994: Pyongyang firma l'accordo con l'Aiea e acconsente alle ispezioni. -2002: La Corea del Nord fa sapere ai diplomatici Usa di essersi dotata di un arsenale nucleare, violando gli accordi del 1994. - Aprile 2003: Pyongyang si ritira di nuovo dal Trattato di non proliferazione nucleare - Febbraio 2005: La Corea del Nord dichiara pubblicamente il suo arsenale e si chiama fuori dai Colloqui a sei - Settembre 2005: Pyongyang aderisce di nuovo all'NPT e acconsente all'ispezione dell'Aiea- Ottobre 2006: Il regime nordcoreano conduce il primo test nucleare. La potenza sprigionata è di un chilotone. - Ottobre 2006: Secondo test nucleare e lancio di una serie di missili terra aria a corto raggio. - Febbraio 2013: Terzo test nucleare: viene registrata un'esplosione sotterranea al sito nucleare di Punngye-ri. La potenza, secondo gli esperti, varia dai 6 ai 7 chilotoni. - Maggio 2015: Pyongyang sostiene che dispone di missili in grado di raggiungere gli Stati Uniti. - Settembre 2016 - La Corea del Nord effettua il quinto test nucleare. Questa volta viene fatta detonare una bomba a idrogeno, secondo fonti del regime.Oggi lo sviluppo inatteso: secondo gli 007 Usa la Corea del Nord è riuscita a miniaturizzare una testata atomica, in grado da farla entrare nell'ogiva di un missile balistico intercontinentale (Icbm). Se l'indiscrezione del Washington Post troverà conferma si tratterà di un trionfo per la Corea del Nord che in soli 11 anni, dal primo il 9 ottobre 2006, è riuscita a produrre un missile balistico intercontinentale (Icbm) con oltre 10.000 km di gittata in grado di trasportare una testata atomica. Così facendo la Corea del Nord entrerebbe nel club delle potenze nucleari di cui fanno parte Russia (7.000 testate), Usa (6.800), Francia (300), Cina (260), Gran Bretagna (215), Pakistan (140), India (130), Israele (80).