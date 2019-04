Norvegia, tradizionale corsa delle slitte trainate dai cani

In Norvegia si è svolta la tradizionale corsa annuale su slitte trainate dai cani. Hanno partecipato professionisti e dilettanti. Con una temperatura di 30 gradi sotto zero ed un tragitto lungo 300 chilometri, gli organizzatori hanno previsto degli intervalli per far riposare e scaldare i partecipanti vicino ai falò.Cibo speciale per i cani e per gli uomini salame congelato, tagliato con colpi d’ascia. Secondo i partecipanti, corse del genere non sono soltanto un puro divertimento, ma una prova per la forza fisica e per lo spirito.