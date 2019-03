Tav: accordo ancora lontano, servono altri incontri Salvini-Di Maio rassicurano: "Governo regge". Ma fonti grilline avvertono: "esecutivo è a rischio" "A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto" si legge in un passaggio della nota della presidenza del Consiglio. Leader leghista: "Sono stato eletto per sbloccare e non bloccare".

Nulla di fatto. Nessun accordo sulla Tav è stato raggiunto nella notte tra Lega e M5s. Palazzo Chigi - in una nota - spiega che "saranno necessari ulteriori incontri". E mentre i due premier non nascondono che la strada è tutta in salita, si affrettanno a rassicurare che "il governo regge". Ma voci insistenti delle ultime ore, parlano di fonti di governo M5s che non escludono una eventuale crisi di governo, perchè da parte loro resta un fermo 'no' all'opera. Posizione che verrà ribadita all'assemblea dei gruppi congiunti di questa sera.Nessun accordo. Saranno necessari ulteriori incontri. Così la nota di Palazzo Chigi che dà conto del vertice sulla Tav chiusosi in nottata. "All'esito del confronto si è convenuto che l'analisi costi-benefici sin qui acquisita pone all'attenzione del Governo il tema del criterio di ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia, Francia e Unione Europea. A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto - prosegue la nota - al fine di verificare la perdurante convenienza dell'opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, originariamente concepita anche in base a specifici volumi di investimenti da effettuare nelle tratte esclusivamente nazionali".Il Senato intanto ha approvato la mozione presentata da Lega e Movimento 5 stelle che "impegna il governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". I voti favorevoli sono stati 139, quelli contrari 105. Respinte le tre mozioni presentate dalle opposizioni.Le posizioni, dunque, tra Lega e 5Stelle sulla Tav, restano distanti. Il vicepremier grillino, Luigi Di Maio rassicura in una intervista a Affaritaliani.it : "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Poi, alla domanda 'come se ne esce?' Di Maio ha risposto: "E' tosta". Da fonti di governo M5s - riporta l'Agi - "stavolta il governo rischia", nonostante le dichiarazioni ufficiali vadano tutte nel senso opposto."Sulla Tav ho le idee chiare e spero che l'accordo si chiuda presto perchè l' Italia deve viaggiare più in fretta e a prezzi più bassi - replica l'altro vicepremier, Matteo Salvini - sono stato eletto per sbloccare quelle infrastrutture bloccate per tanto tempo dalla sinistra cosa che e' accaduto anche in Basilicata". Poi anche lui sdrammatizza: "Il governo regge. Fra poco ci sono le elezioni comunali in Sicilia - ha aggiunto - e risponderò ancora così". Salvini poi ricorda che si "trova perfettamente a suo agio, l'esecutivo lavora bene. Ci sono alcune divergenze ma con buon senso si risolve tutto"."Ridefinire integralmente con la Francia il progetto credo sia la cosa migliore che questo governo possa fare". Cosi' il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, durante l'illustrazione della mozione di maggioranza sulla Tav, in discussione questa mattina nell'Aula di Palazzo Madama. "Nel contratto di governo - ha ricordato - abbiamo inserito la ridefinizione dell'accordo Italia-Francia e la ridiscussione del progetto perche'" sulla Torino-Lione "ci sono diverse perplessita' e anche la posizione della Francia non mi sembra essere cosi' chiara".Il gruppo di Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno sulla Tav, perché - si legge in una nota - non si può apprendere dagli organi di stampa ciò che dovrebbe essere discusso prima in Parlamento.Dopo oltre 5 ore - attorno alle 2 di questa mattina- si è concluso il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo round fra i due alleati di governo.Lega e M5s restano, tuttavia, arroccati sulle loro posizioni. Matteo Salvini, dopo aver riunito i suoi al Viminale nel pomeriggio, è convinto che i bandi di gara non si debbano bloccare e che la Telt, la società italo-francese realizzatrice della Tav, lunedì debba dare il via libera alle gare come previsto. Anche perchè ci sono sei mesi di tempo per recedere senza penali. Torna in auge, quindi l'ipotesi del referendum, come fonti leghiste hanno fatto trapelare già prima dell'avvio del vertice.Sul fronte 5 Stelle resta il 'no'. I gruppi parlamentari non vogliono passi indietro su quella che considerano una delle battaglie identitarie del Movimento. M5s insiste sul potenziamento della linea esistente del Frejus con lo sblocco immediato dei cantieri, soluzione che consentirebbe una riduzione dei costi.