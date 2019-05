Mercati Nuova fiammata dello spread, i dazi al Messico piegano il settore auto

Condividi

di Fabrizio Patti Lo spread ha avuto una fiammata in apertura. È a 293 punti base. Ieri aveva chiuso a 283. Sale di 8 punti il rendimento del Btp italiano e scende di 2 quello tedesco, arrivato a -0,20%, segno che gli investitori cercano porti sicuri.Milano perde l'1,31%, come Francoforte. Discesa di poco più di un punto per Parigi e dello 0,85% per Londra.A Piazza Affari male soprattutto i titoli petroliferi, per la discesa del greggio. Tenaris la peggiore: -5,05%. Ma forte perdita anche per Fca, -4,18%, la controllante Exor -2,40%.Scende tutto il settore auto europeo, così come nella notte quello giapponese. Pesa l'annuncio, nella notte, via tweet, da parte de presidente americano Trump di nuovi dazi sulle merci dal Messico, come pressione per ridurre l'immigrazione clandestina. Il Paese è usato come piattaforma produttiva da molte case automobilistiche.Tra gli effetti delle nuove tensioni commerciali c'è la discesa del petrolio, con il Brent che è sceso sotto i 66 dollari al barile. L'euro è in lieve recupero dai minimi da due anni sul dollaro toccati ieri, ora un euro vale 1,114 dollari.