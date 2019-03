Christchurch Nuova Zelanda, attentatore minacciato in carcere Legale del terrorista suprematista bianco teme che Tarrant si possa trovare in una situazione di pericolo in prigione

di Tiziana Di Giovannandrea Brenton Tarrant, l'australiano di 28 anni autore della strage di venerdì scorso in due moschee di Christchurch in cui ha ucciso 50 persone e considerato un terrorista suprematista, sarebbe nel mirino delle gang criminali locali che minacciano ritorsioni contro di lui in carcere.Lo riporta il: "Anche noi abbiamo amici in prigione", ha detto uno dei membri di una banda locale al quotidiano di Auckland, volendo con questo far intendere una minaccia.I membri della gang locale, ieri, sono andati ad offrire il loro sostegno alle famiglie delle vittime fuori da una scuola: "Siccome sono venuti in Nuova Zelanda, adesso sono dei nostri. Sono la nostra gente", hanno spiegato aggiungendo che quello che Tarrant ha fatto "è stato disgustoso e sbagliato in ogni modo possibile".Anche l'avvocato penale, Kim Workman, ha dichiarato di aver saputo da una fonte indipendente che Tarrant potrebbe essere in pericolo in carcere. "L'unica cosa da fare - ha suggerito - è che l'amministrazione penitenziaria lo metta in isolamento e lo tenga in regime carcerario separato".Intanto l', l'organizzazione terroristica, ha condiviso su Telegram una serie di messaggi in cui viene mostrata una foto di un fucile d'assalto, un kalashnikov nero con scritte bianche come le armi usate da Tarrant per compiere la strage. "Vi riporteremo la sconfitta presto, nessuno si salverà". La risposta è in arrivo" afferma l'Isis.La famiglia del terrorista autraliano è "distrutta" dalle sue azioni, ha detto in giornata suaMarie Fitzgerald alla televisione australiana Channel 9 nella sua casa nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. "È così difficile ammettere che qualcuno nella nostra famiglia possa fare qualcosa del genere. Tutti sono crollati ... spezzati è la parola", ha aggiunto. Secondo il racconto della nonna Tarrant, cresciuto nella piccola città di Grafton, sembra sia stato conquistato dall'ideologia neofascista in occasione di molteplici viaggi in Europa. "Solo dal momento in cui ha viaggiato all'estero penso che questo ragazzo sia cambiato completamente", ha aggiunto la nonna, precisando che durante l'adolescenza, Tarrant era principalmente interessato ai videogiochi. Il giovane australiano ha iniziato a viaggiare dopo la morte di suo padre diversi anni fa, e ha vissuto negli ultimi anni nella città neozelandese di Dunedin. Secondo sua nonna, era tornato in Australia un anno fa per il compleanno della sorella e non sembrava essere cambiato. "Era quello di sempre", ha detto. Lae ladi Brenton Tarrant, che vivono nella zona, sono state poste sotto la protezione della Polizia e persino i familiari non possono avere contatti con loro, ha detto la nonna. "La polizia fa il suo dovere e le protegge, è ciò di cui hanno bisogno". Lodi Tarrant, Terry Fitzgerald, ha detto che la famiglia ha scoperto il suo ruolo negli attacchi di Christchurch dalla televisione. "All'inizio ho detto 'No, non è possibile', ma poi ho visto la sua foto".Intanto nella vicenda è intervenuta ladopo le critiche piovute addosso a Donald Trump per la sua condanna, considerata troppo generica dell'attentato alle due mosche compiuto da Tarrant considerato un suprematista bianco. AllaMick Mulvaney, Capo dello Staff ad interim della Casa Bianca ha dichiarato: "Il presidente non è un suprematista bianco. Non so quante volte dobbiamo dirlo". "Non penso che sia corretto dipingerlo come un fan di Trump" ha aggiunto riferendosi al Manifesto di Tarrant, che cita il presidente americano come "simbolo di una rinnovata identità bianca".