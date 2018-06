Migranti Nuove norme a tutela dei minori: con impronte, saranno prese immagini facciali e dati alfanumerici Inoltre, l'età per prendere le immagini e le impronte digitali è stata ridotta dai 14 ai 6 anni. Il testo deve essere formalmente approvato dalla Commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue prima di entrare in vigore. Secondo Europol, sono almeno 10mila i bambini che sono scomparsi appena sono arrivati in Europa

Condividi

Il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno approvato informalmente delle nuove regole sul sistema di identificazione dei richiedenti asilo e migranti irregolari e per garantire più sicurezza ai bambini rifugiati e migranti irregolari in Ue. Le nuove norme mirano anche a migliorare il sistema Eurodac, la banca dati che consente di confrontare le impronte dati dei richiedenti asilo.Un sistema Eurodac più efficiente aiuterebbe le autorità d'immigrazione e asilo a controllare l'immigrazione irregolare in Ue, a rilevare movimenti secondari e a facilitarne il ritorno nei loro paesi d'origine. L'aggiornamento delle regole su Eurodac sono state concordate martedì scorso dai negoziatori dell'Europarlamento e del Consiglio.Salvaguardare la sicurezza dei bambini rifugiati e irregolari: per questa ragione il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno concordato che oltre alle impronte digitali è necessario prendere le immagini facciali e i dati alfanumerici. Inoltre, l'età per prendere le immagini e le impronte digitali è stata ridotta dai 14 ai 6 anni, in modo tale da consentire l'identificazione dei bambini minori e stabilire legami familiari.Secondo Europol, sono almeno 10mila i bambini migranti e rifugiati scomparsi in Ue. Inoltre non è consentito l'uso della forza contro i minori per prendere impronte digitali e immagini facciali. Tuttavia, laddove consentito dalla legislazione Ue o nazionale, un "grado proporzionale di coercizione" può essere applicato ai minori, garantendo però allo stesso tempo il rispetto della loro dignità e integrità fisicaIl testo deve essere formalmente approvato dalla Commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue prima di entrare in vigore. Le parti della legislazione relative ad altri strumenti del sistema europeo comune di asilo, come le regole di Dublino, dovranno essere aggiornate una volta concordata una riforma di tali strumenti.