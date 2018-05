Messa di Pentecoste Nuovo appello del Papa per il Medio Oriente "Dialogo e riconciliazione" "Gaza, come suona doloroso, oggi, questo nome. Lo Spirito cambi i cuori e le vicende e porti pace nella Terra santa"

Citando, nell'omelia della messa di Pentecoste in San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta, da Gerusalemme a Gaza", papa Francesco ha aggiunto: "come suona doloroso, oggi, questo nome! Lo Spirito cambi i cuori e le vicende e porti pace nella Terra santa"."Lo Spirito, dopo i cuori, cambia le vicende. Come il vento soffia ovunque, così Egli raggiunge anche le situazioni più impensate", ha sottolineato Francesco."Chiediamogli di essere così - ha aggiunto -. Spirito Santo, vento impetuoso di Dio, soffia su di noi. Soffia nei nostri cuori e facci respirare la tenerezza del Padre. Soffia sulla Chiesa e spingila fino agli estremi confini perché, portata da te, non porti nient'altro che te. Soffia sul mondo il tepore delicato della pace e il fresco ristoro della speranza". "Vieni, Spirito Santo, cambiaci dentro e rinnova la faccia della terra", ha concluso il Pontefice.Il Papa ha rivolto un messaggio al Venezuela pochi minuti dopo l'apertura delle urne in tutto il Paese per le elezioni presidenziali. "Desidero dedicare nuovamente un particolare ricordo all'amato Venezuela. Con l'aiuto dello Spirito Santo, tutti si adoperino nella ricerca di soluzioni giuste, efficaci e pacifiche alla grave crisi umanitaria, politica, economica e sociale che sta stremando la popolazione, evitando la tentazione del ricorso a qualsiasi tipo di violenza", ha detto Francesco. "Incoraggio le autorita' del Paese - ha aggiunto - ad assicurare il rispetto della vita e dell'integrita' di ogni persona, specialmente di quelle che, come i detenuti, sono sotto la loro responsabilita'"."Tanti promettono stagioni di cambiamento, nuovi inizi, rinnovamenti portentosi, ma l'esperienza insegna che nessun tentativo terreno di cambiare le cose soddisfa pienamente il cuore dell'uomo". Così il Papa nell'omelia della messa di Pentecoste. "Il cambiamento dello Spirito diverso - ha detto Francesco -: non rivoluziona la vita attorno a noi, ma cambia il nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci libera dentro per affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci mai stancare della vita". Lo Spirito, ha aggiunto, "mantiene giovane il cuore. La giovinezza, nonostante tutti i tentativi di prolungarla, prima o poi passa; lo Spirito invece che previene l'unico invecchiamento malsano, quello interiore". "Come fa? - ha chiesto il Papa - Rinnovando il cuore, trasformandolo dapeccatore in perdonato. Questo il grande cambiamento: da colpevoli ci rende giusti e così tutto cambia, perché da schiavi del peccato diventiamo liberi, da servi figli, da scartati preziosi, da delusi speranzosi. Così lo Spirito Santo farinascere la gioia, così fa fiorire nel cuore la pace" .