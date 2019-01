Napoli Nuovo caso all'ospedale San Bosco: formica sul volto di un paziente in Rianimazione La stessa struttura dove lo scorso novembre una paziente allettata (deceduta nei giorni scorsi) venne presa d'assalto dagli insetti

Condividi

Hanno notato una formica sul volto di un loro parente ricoverato nel reparto di rianimazione ed hanno telefonato al 112: è successo ieri, nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove lo scorso novembre una paziente allettata (deceduta nei giorni scorsi) venne presa d'assalto dalle formiche. A chiamare i carabinieri sono stati i familiari di un 78enne. In ospedale si sono recati i militari della compagnia Stella e del Nas di Napoli che hanno trovato l'insetto vicino a una narice dell'uomo."È incredibile che per la terza volta siano segnalate formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale S.Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema mi lascia sbalordita e senza parole. Chi sta sbagliando pagherà". Così in un post su Facebook il ministro della salute, Giulia Grillo.Intanto, sul caso della 70enne dello SriLanka, Thilakawathie Dissianayake, presa letteralmente d'assalto dalle formiche lo scorso 10 novembre nello stesso ospedale e deceduta il 29 dicembre all'Ospedale del Mare, per complicanze legate al suo grave stato di salute, sono in corso indagini da parte della Procura di Napoli. Mercoledì è prevista l'autopsia. Lo scorso 5 dicembre gli inquirenti, dopo approfonditi accertamenti, disposero la chiusura del punto ristoro e del bar del nosocomio napoletano. Due settimane dopo, il 19 dicembre, l'accettazione chirurgica del pronto soccorso del San Giovanni Bosco venne chiusa per oltre un'ora, dalle 12 alle 13, a causa delle formiche. Il primo caso di formiche in ospedale, a Napoli, risale al giugno del 2017, al San Paolo di Fuorigrotta, dove una donna napoletana allettata venne 'attaccata' mentre era in uno stato di incoscienza. La foto della paziente, come è accaduto anche per la 70enne dello Sri Lanka, fece il giro del web suscitando forte indignazione.