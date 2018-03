Le parole di Horst Seehofer scatenano bufera politica Nuovo ministro Interno tedesco: Islam non fa parte della Germania

Horst Seehofer Ministro interno Germania (Ansa)

Condividi

Horst Seehofer, il ministro dell'Interno del nuovo governo guidato da Angela Merkel, noto per le sue posizioni dure sulla questione dei migranti, ha dichiarato in una intervista che l'islam "non fa parte della Germania". La dichiarazione del leader della Csu, il partito conservatore bavarese affiliato alla Cdu di Merkel, ha scatenato una tempesta politica all'indomani dell'avvio del quarto mandato per Merkel."L'islam non è parte della Germania. Il cristianesimo ha plasmato la Germania, compresa la domenica come giorno di riposo, comprese le festività ecclesiastiche e ricorrenze come la Pasqua, la Pentecoste o il Natale", ha detto Seehofer, pur precisando che "i musulmani che vivono tra di noi naturalmente sono parte della Germania, ma questo non significa che noi, per un qualche errato senso di deferenza, dovremmo sacrificare i nostri tradizioni o costumi".