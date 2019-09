La Ocean Viking soccorre altri 61 migranti, in totale 109 a bordo Seconda operazione oggi per la nave delle ong

È salito a 109 il numero totale di migranti a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere: dopo i profughi soccorsi da una barca in legno a 53 miglia dalle coste libiche, in una seconda operazione la nave ha infatti soccorso altri 61 migranti su un gommone in difficoltà.I profughi sono stati curati dai medici per i sintomi da inalazione di carburante.