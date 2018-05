Intervista al commissario europeo al Bilancio Oettinger: i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto Reazioni alle parole del Commissario europeo da parte di Salvini e Martina. Capodelegazione M5s al PE: Juncker smentisca Oettinger. Calenda: Oettinger si scusi o si dimetta. Commissione Ue: Oettinger imprudente, decidono italiani

The markets and a "darkened" outlook will teach #Italy's voters not to vote for populist parties in the next elections, told me #EU commissioner #Oettinger in my exclusive interview for @dwnews in Strasbourg. "I can only hope that this will play a role in the election campaign." pic.twitter.com/lSYczLYa2U — Bernd Thomas Riegert (@RiegertBernd) 29 maggio 2018

#Oettinger‘s quote: „ My concern and expectation is that the coming weeks will show that developments in #Italy's markets, bonds and economy will become so far-reaching that it might become a signal to voters after all to not vote for populists on the right and left.” More... pic.twitter.com/tzp3GT5juY — Bernd Thomas Riegert (@RiegertBernd) 29 maggio 2018

"I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto". Lo dice il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, secondo quanto anticipa su Twitter il giornalista Bernd Thomas Riegert, che ha intervistato il Commissario Ue a Strasburgo per l'emittente Dwnews. L'integrale dell'intervista andrà in onda questa sera.Risponde sui social il leader della Lega Matteo Salvini. "Pazzesco, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara 'i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta'. Se non è una minaccia questa... Io non ho paura, #primagliitaliani"."Ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze, è assurdo. Se io avessi detto la stessa cosa sui tedeschi sarebbe insorta tutta la comunità politica europea. Ora le istituzioni dovrebbero difenderci, ma c'è silenzio assordante. Tra pochi mesi nascerà un governo del cambiamento". Lo ha detto Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista con Fanpage.it, commentando le dichiarazioni del Commissario europeo Oettinger.Contrario anche Martina del Pd: "Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l'Italia". Lo ha scritto il segretario reggente del Partito democratico su Twitter."Chiediamo al presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il commissario Oettinger. Le sue parole sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni". Così in una nota la capodelegazione del movimento 5 stelle al parlamento europeo Laura Agea."L'uscita di Oettinger è inopportuna e priva di senso. In aula ha annunciato che, per l'Italia, ci sono più risorse e fondi in Europa. Pertanto faccia bene il suo lavoro e la faccia finita con affermazioni provocatorie di cui non si sente minimamente l'esigenza. La sovranità appartiene al popolo italiano, non ai mercati". Lo afferma Lorenzo Cesa, capodelegazione Ppe all'Europarlamento."Il presidente Juncker faccia tacere il Commissario Oettinger e gli altri Commissari che regolarmente intervengono a sproposito nel dibattito politico italiano causando danni all'Unione europea e a chi in Italia e' impegnato a difendere la nostra appartenenza all'Europa. Queste intrusioni sono intollerabili. Oettinger si scusi con i cittadini italiani o si dimetta". Lo chiede il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.Il capo della comunicazione di Deutsche Welle, Christoph Jumpelt, chiarisce all'Ansa come sia stato possibile l'errore nel tweet sull'Italia, relativo all'intervista al commissario europeo al bilancio Oettinger, che ha provocato molte reazioni indignate. "Il nostro redattore purtroppo nel suo tweet non ha separato in modo chiaro la propria valutazione dalla citazione. Di questo ci scusiamo. Questo è stato corretto col tweet successivo", afferma Jumpelt."Il mio appello a tutte le istituzioni europee: per favore rispettate gli elettori; siamo qui per servirli, non per far loro lezioni". Così il presidente del consiglio europeo Donald Tusk in un tweet sull'Italia in cui menziona l'intervista del commissario Oettinger al tedesco DW."Il presidente Juncker è stato informato delle dichiarazioni imprudenti attribuite al commissario Oettinger". Lo ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo le polemiche scatenate dalle parole del commissario responsabile del bilancio. La posizione della Commissione e del suo presidente è che "sono gli italiani e solo gli italiani che decideranno del futuro del loro paese. Nessun altro", ha spiegato Schinas.