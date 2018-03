Dati Agenzia Onu Oim: nel 2018 arrivati in Europa via mare circa 11mila migranti e rifugiati In Italia il maggior numero di arrivi e di vittime registrati dalla Organizzazione per le migrazioni; seguono Spagna, Grecia e Turchia. Rispetto allo stesso periodo del 2017, il calo degli arrivi in Italia è del 65%

10 949 #migrants & #réfugiés sont arrivés par la mer en Europe en 2018.



442 morts/disparus. Plus d'infos ici: https://t.co/KSdVYZLFoN pic.twitter.com/Xnd0Ly1gX0 — OIM - ONU Migration (@ONUmigration) 9 marzo 2018

L'Oim (l' Organizzazione mondiale per i migranti ) ha pubblicato i dati sulle migrazioni verso l'Europa dal Mar Mediterraneo del 2018. In Italia -- gli arrivi sono 5.457 e le vittime 337; in Spagna gli arrivi sono 2.540 e le vittime 105; in Grecia gli arrivi 2.915 e in Turchia gli arrivi sono 37. In totale quindi sono arrivati in Europa 10.949 migranti e 442 sono le persone classificate come morti/scomparsi.Nei primi tre mesi del 2017 gli arrivi tra Italia, Spagna, Grecia e Cipro erano stati 20.051; i decessi 521. In particolare per quanto riguarda l'Italia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il calo degli arrivi è del 65%.Secondo dati Oim come detto, almeno 337 migranti sono morti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: ossia per ogni 16 migranti arrivati 1 persona ha perso la vita in mare. L’anno scorso era una persona ogni 33 arrivi. Meno arrivi ma in percentuale più morti, purtroppo.