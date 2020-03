Aifa autorizza Coronavirus, ok alla sperimentazione del farmaco Tolicizumab Si tratta di un farmaco contro l'artrite, lo riporta l'Ansa. Avrebbe effetti positivi sulla polmonite da Covid19

"L'Aifa ha approvato il protocollo della sperimentazione scientifica del Tolicizumab, Napoli e Modena saranno i capofila. Partiremo con priorità immediata in 10-15 giorni su 250 pazienti in Italia".La notizia, in attesa di conferma ufficiale, è stata annunciata all'Ansa da Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell'ospedale Cotugno di Napoli, che sta lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale, sull'effetto positivo del farmaco sulla polmonite indotta dal Coronavirus. "L'Aifa ha approvato il nostro protocollo di sperimentazione e siamo entusiasti nel partire insieme a Modena", sottolinea Montesarchio."A Napoli la sperimentazione - spiega Montesarchio - sarà coordinata dall'Istituto Pascale che ha uno staff di ricerca sperimentale di alto livello. L'Aifa ci darà dei percorsi prioritari, perché il virus è qui e ora e quindi non si seguiranno i tempi normali di sperimentazione. Io sarei felicissimo di partire in 10-15 giorni al massimo".Intanto l'uso del Tolicizumab prosegue nelle corse dell'ospedale Cotugno di Napoli, la prima linea della battaglia al coronavirus in Campania. "Stamattina - spiega Montesarchio - abbiamo chiesto il trattamento per trenta pazienti che stiamo già iniziando".Si continua nel frattempo il monitoraggio degli 11 pazientigià trattati a Napoli: "Attualmente - spiega Paolo Ascierto - nove pazienti su undici che sono stati trattati con il Tolicizumab mostrano evidenti segni di ripresa. Di questi 11, sette sono intubati e quattrohanno una marcata insufficienza respiratoria in reparto. Dei 7 pazienti intubati, 5 pazienti hanno avuto un miglioramento importante dei parametri di funzionalità respiratorio, uno è ancora stazionario e uno è morto nei giorni scorsi. Tutti i quattro pazienti critici ma che sono semplicemente ricoverati in reparto hanno segni di miglioramento clinico e addirittura uno di questi non è più in ossigenoterapia a intermittenza. Continuano le segnalazioni di efficacia del farmaco negli altri centri"."Il modello collaborativo dell'Istituto Pascale - commenta il direttore dell'Istituto Attilio Bianchi - sta manifestando inquesta occasione tutta la sua potenzialità. Essere cauti èd'obbligo, ma anche fiduciosi che lo studio clinico fornirà ulteriori elementi di valutazione".