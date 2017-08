Il sindaco di Rotterdam invita alla cautela Olanda. Arrestato un secondo uomo dopo allarme terrorismo Fonti investigative: nessun legame con i fatti sanguinosi di Barcellona dove hanno perso la vita 15 persone. La polizia olandese intanto sta interrogando l'uomo spagnolo fermato ieri sera alla guida del van vicino alla sala concerti in cui avrebbe dovuto tenersi il concerto rock del gruppo Allah-Las, cancellato per i timori di un attacco a seguito di una soffiata giunta dalle autorità della Spagna



Rotterdam, immagine di repertorio

Condividi

In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door! — Maassilo (@Maassilo) 23 agosto 2017

C'è un secondo arresto in relazione al ritrovamento di un furgone con targa spagnola e due bombole del gas a bordo che ha portato all'annullamento di un concerto ieri sera a Rotterdam.La polizia olandese intanto sta interrogando l'uomo spagnolo fermato ieri sera alla guida del van vicino alla sala concerti in cui avrebbe dovuto tenersi il concerto rock del gruppo Allah-Las, cancellato per i timori di un attacco a seguito di una soffiata giunta dalle autorità della Spagna. L'uomo è in stato di fermo a Rotterdam. Il veicolo che guidava aveva targa spagnola.È stata la polizia spagnola, ieri, a informare l'Olanda del potenziale pericolo nel locale Maassilo, dove la band della California si sarebbe dovuta esibire, ma una fonte giudiziaria in Spagna riferisce a Reuters che non c'è alcun legame con gli attacchi della scorsa settimana a Barcellona e Cambrils. "L'indagine è in corso e stiamo interrogando l'uomo", ha detto il portavoce della polizia, Gijs van Nimwegen, aggiungendo che "stiamo lavorando per accertare la sua identità". Sempre il portavoce ha spiegato che il van conteneva "un paio" di bombole di gas e l'uomo alla guida "si distingueva", ma non ha voluto commentare sulle notizie filtrate dalla polizia spagnola secondo cui l'uomo beveva alcol.Non c'è alcun collegamento diretto tra l'allarme attentato a Rotterdam, in Olanda, e la strage di Barcellona la scorsa settimana. Lo riferiscono fonti investigative spagnole, secondo quanto riporta il britannico Mirror. Ad allertare le forze di sicurezza olandesi, che hanno cancellato all'ultimo minuto un concerto rock in programma a Rotterdam dove doveva esibirsi la banda americana degli Allah-Las, e' stata la polizia spagnola che sta indagando sugli attacchi a Barcellona e Cambrills.Gli organizzatori dell'evento sul loro account Twitter hanno annunciato che il concerto era stato cancellato. La tv olandese ha trasmesso le immagini degli spettatori scortati fuori dagli agenti che indossavano giubbotti anti-proiettile.