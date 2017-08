Il sindaco di Rotterdam invita alla cautela Olanda. Da Spagna informazioni "concrete" su attentato L'autista del furgone - secondo fonti investigative - non avrebbe nessun legame con il terrorismo. Gli investigatori hanno arrestato un secondo uomo. Si tratta di un ragazzo di 22 anni residente a Nordbrabant

Rotterdam, immagine di repertorio

In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door! — Maassilo (@Maassilo) 23 agosto 2017

Le autorità spagnole hanno fornito "informazioni concrete" su un possibile attentato ad un concerto rock a Rotterdam, comprese la data e l'obbiettivo dell'attacco: lo ha reso noto il capo della polizia della città olandese, Frank Paauw.Non c'è alcun legame fra il conducente del van fermato a Rotterdam perché trasportava bombole di gas e l'allerta terrorismo che, a seguito di una soffiata delle autorità spagnole, ha portato ieri sera all'annullamento del concerto del gruppo rock canadese Allah-Las per il timore di un attentato. È quanto ha riferito la polizia, secondo quanto riporta l'emittente olandese Nos, dopo l'interrogatorio. L'uomo fermato è un meccanico, che era ubriaco, e ha fornito una spiegazione logica per il trasporto delle bombole; era stato fermato vicino alla sala concerti Maassilo perché aveva girato diverse volte nella zona con il van."È un caso: persona sbagliata, posto sbagliato, momento sbagliato, e bravi agenti di polizia", ha commentato il capo della polizia di Rotterdam, Frank Paauw, precisando che a bordo del veicolo non è stato trovato niente che colleghi l'uomo alla minaccia di Rotterdam, né agli attacchi della scorsa settimana in Catalogna, a Barcellona e Cambrils. Già ieri sera il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, aveva avvertito che non era chiaro se la soffiata della minaccia proveniente dalla Spagna e il ritrovamento del van fossero collegati e aveva invitato a non trarre "rapide conclusioni". "Sarebbe sbagliato in questo momento mettere insieme questi fatti e concludere che c'era un piano di attaccare con bombole di gas", aveva detto Aboutaleb.La polizia olandese ha condotto un altro arresto in relazione alla minaccia terroristica che ieri ha portato all'annullamento di un concerto a Rotterdam. Si tratta del secondo arresto, anche se ora gli inquirenti olandesi hanno dichiarato alla televisione Nos che probabilmente l'arresto della notte scorsa non è da ritenersi collegato all'incidente.Il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, in una conferenza stampa, ha detto che la polizia aveva trovato un furgoncino pieno di bombole di gas nei pressi del locale dove doveva svolgersi il concerto degli Allah-Las. L'arresto avvenuto alle due di notte nella cittadina di Nordbrabant, vicino al confine con il Belgio. L'uomo, di 22 anni, è stato arrestato nella sua abitazione durante una perquisizione.Gli organizzatori dell'evento sul loro account Twitter hanno annunciato che il concerto era stato cancellato. La tv olandese ha trasmesso le immagini degli spettatori scortati fuori dagli agenti che indossavano giubbotti anti-proiettile.