Exit pool Olanda, boom dei sovranisti. Il governo perde la maggioranza al Senato

Thierry Baudet (getty)

Condividi

La coalizione di governo del premier olandese, Mark Rutte, perde la maggioranza al Senato dopo le elezioni provinciali che hanno visto il boom dei sovranisti, diventati seconda forza della Camera alta del Parlamento.Il Forum della Democrazia, movimento anti-Ue guidato da Thierry Baudet, è stato la grande sorpresa delle elezioni provinciali, condizionando fin da ora la campagna elettorale per le europee di maggio.Presente nella Camera bassa ma partendo da zero al Senato, il Fvd è uscito vittorioso aggiudicandosi 10 seggi nella Camera alta.Il giovane partito si piazza subito dietro il Vvd del premier Rutte (12 seggi), che perde un seggio, sempre secondo gli exit poll.Grande exploit anche per GroenLinks, partito ecologista di sinistra guidato da Jesse Klaver, che passa da 4 a 8 seggi.L'anti-islamico Freedom Party (Pvv), guidato dal parlamentare di estrema destra Geert Wilders, ha una battuta d'arresto da 9 a 6 posti.